Ten Hag: Možemo da pobijedimo bilo koga

Nekoliko teških nedjelja ostalo je iza Erika ten Haga.

Pobjedom nad Liverpulom i plasmanom u polufinale FA kupa, Nizozemac je učinio značajan korak i vratio svim navijačima vjeru da i ovu sezonu mogu završiti sa bar jednim peharom u svojim vitrinama.

Iako se danima unazad govori kako on neće i naredne sezone biti na kormilu tima sa ’’Old Traforda’’, čini se da je ovo bio način da se spasi ostatak sezone.

Nizozemca su poslije meča pitali da li mu je ovo bila najbolja pobjeda u karijeri.

"Imao sam mnogo više dobrih pobjeda, u to vas uvjeravam. Ipak, ovo je momenat koji nam može dati više vjere, energije da uradimo sjajne stvari. Ako možemo da pobijedimo Liverpul na način na koji smo to učinili, onda možemo da dobijemo bilo koga. Na nama je to da pokažemo, rekao sam to i u petak i pokazali smo", jasan je Ten Hag.

Ubjeđen je da ovaj tim Junajteda ima svijetlu budućnost.

"Rekao sam to prije mnogo nedjelja, imamo tim za budućnost, to je jako dobro. Možete da vidite taj potencijal".

Veoma je zadovoljan što je njegov tim našao odgovor i pošto je Liverpul vodio sa 2:1 i 3:2.

"Fantastično, tim je pokazao otpornost i odlučnost da dobije ovu utakmicu. Imali smo tako mnogo problema, tako da sam ponosan na tim. Ne samo ovom utakmicom, već zbog cijele sezone, imali smo mnogo udaraca, a oni mogu da se nose sa tim. Mentalno su vrlo jaki i to pomaže što su navijači stali iza nas. Ali mi smo im dali energiju, oni su uzvratili", zaključio je menadžer Mančester junajteda.

