Ten Hag dobija novi ugovor

Ono što se najavljivalo ovih dana realizovaće se. Mančester Junajted definitivno će ponuditi novi ugovor menadžeru Eriku Ten Hagu.

Osvojeni FA kup stvari je promijenio iz korjena. Od čovjeka koji je bio na ivici otkaza Nizozemac je postao centar novog projekta nove rukovodeće garniture predvođene Ser Džimom Retklifom.

Kako prenosi Fabricio Romano, stvar oko novog ugovora je gotova, ostaju još neki sitni detalji te će nizozemski stručnjak definitivno produžiti svoj ostanak u klubu sa ''Old Traforda''.

EXCL: Erik ten Hag, set to sign new contract at Manchester United as deal is now almost agreed. Contacts advancing to final stages this week with his agents to finalize terms. There will be changes in the staff with Ruud van Nistelrooy as strong candidate, as revealed. pic.twitter.com/H5HMX2jT7N