Ten Hag napustio konferenciju za medije (VIDEO)

Mančester junajted je i četvrti put zaredom u Premijer ligi ostao bez pobjede.

Tačnije, na gostovanju Bornmutu osvojili su srećno i bod, na kraju je bilo 2:2, iako je domaćin imao daleko zrelije prilike da zabilježi pobjedu.

Po završetku meča, Erik ten Hag se još jednom našao na meti novinara, pošto se uveliko priča o tome kako će biti smijenjen na kraju sezone.

Pojedini britanski novinari su proteklih dana pisali kako će mu biti uručen otkaz bez obzira šta ekipa uradi u FA Kupu.

Na kraju konferencije za medije u Bornmutu, Ten Haga su pitali.

"Postoji opasnost da budete na kraju sedmi, ako padnete ispod sedmog to bi bio najgori plasman u istoriji ekipe u Premijer ligi. Mislite li da ćete biti iznad?", pitali su Ten Haga.

Nizozemac je nervozno ustao i krenuo iz prostorije, usput odgovarajući:

"Ne komentarišem takvo pitanje. To nije važno u ovom trenutku", rekao je Ten Hag.

Prije toga, gotovo da je potpisao kapitulaciju kada je reč o borbi za mjesto koje vodi u Ligu šampiona. Njegov tim ima deset bodova zaostatka za ekipama koje su sada u igri za posljednja dva mjesta.

"Ovo nije dovoljno, to znamo. Kada dođete u finalnu fazu sezone ovo je nedovoljno. Istina je da ni danas nismo više zaslužili. Moramo bolje, da kontrolišemo utakmicu, postižemo golove i ne dajemo mnogo prilika protivniku", kaže Erik.

Bio je vidno nezadovoljan organizacijom igre i disciplinom.

"Dva puta smo gubili, a to je bilo potpuno nepotrebno. Tri puta smo gubili loptu u zonama u kojima se lopta ne smije gubiti, nismo uvijek bili dobro organizovani. Imali smo rupe u odbrani od kojih je protivnik imao koristi, posebno sa desne strane, tu je trebalo biti bolji. Po desnoj strani su nalazili načina da nas povrijede, tu je trebalo zatvarati, a to nije uvijek činjeno. Onda imate probleme. Nosi se sa protivnikom, to je tvoj posao. Jedna stvar je saradnja, a druga disciplina", zaključio je menadžer Junajteda, prenosi B92.

Ten Hag walks out of his press conference [@BeanymanSports] pic.twitter.com/swB7drBjsy — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) April 13, 2024

