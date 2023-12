Ten Hag sa raštimovanim Junajtedom ide u najveći engleski derbi

​Mančester Junajted tone ove sezone i ne djeluje da će Erik ten Hag uspjeti da izvuče ekipu iz problema. Poslije poraza od Bajerna u Ligi šampiona, Nizozemac će predvoditi svoj raštimani sastav u derbi protiv Liverpula.

Junajted je u utorak i zvanično ostao bez Evrope na proljeće, završivši na posljednjem mjestu u grupi iza Kopenhagena i Galatasaraja.

Tu nije kraj problemima, jer za vikend slijedi derbi sa Liverpulom u kom će Junajted biti desetkovan. Hari Megvajer i Luk Šo su zaradili povrede na meču protiv Bajern Minhena i pod velikim su znakom pitanja za ovaj derbi.

Osim toga, Bruno Fernandeš je u prošlom kolu zaradio peti žuti karton što znači da ni on neće biti na raspolaganju zbog suspenzije. Na to treba dodati od ranije povređene igrače, koji sigurno neće biti spremni za "Enfild", a to su - Kazemiro, Lisandro Martinez, Kristijan Eriksen, Tajler Malasija, Viktor Lindelef i Mejson Maunt.

Situacija oko Markusa Rašforda je tek enigma, jer nije bio u sastavu protiv Bajerna, čak ni na klupi, a u posljednje vrijeme je uglavnom bio rezervista, takođe zbog loše forme i lošeg odnosa sa Ten Hagom.

Ako je za utjehu, Ten Hag je konačno vratio u tim Rafaela Varana sa kojim nije u najboljim odnosima, ali u nedjelju neće imati izbora. U prevodu, Ten Hag bi u nedjelju mogao da zaigra u sastavu koji baš nije imao priliku da se uigrava, a potencijalno će izgledati ovako:

Onana - Dalo - Varan - Evans - Regilon - Amrabat - MekTominej - Mejbri - Antoni - Garnačo - Hojlund

Osim toga, nakon Liverpula, Junajted ima težak raspored, gostovanje Vest Hemu, potom dočekuje Aston Vilu i za kraj godine ide u Notingem.

Postavlja se pitanje da li će Ten Hag dočekati Novu godinu na klupi Junajteda?

