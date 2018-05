Teri napustio Aston Vilu

Engleski fudbalski klub Aston Vila potvrdio je da je Džon Teri napustio klub.

Teri je prošlog ljeta napustio londonske "Plavce" i prešao u Aston Vilu, čiji je bio kapiten ove sezone.

Aston Vila je zauzela četvrto mjesto u Čempionšipu, drugoj engleskoj ligi, a igrala je u plej-ofu za ulazak u Premijer ligu, ali je u finalu na Vembliju izgubila od Fulama sa 1:0.

Uprava Aston Vile zahvalila je Teriju na trudu i profesionalizmu koji je pokazao.

"Džon je pravi vođa i bio je i više od onoga čemu smo se nadali. Popularan i uticajan u svlačionici, odigrao je ulogu kapitena u stvararnju nevjerovatne veze koju su naši igrači dijelili sa navijačima i obrnuto. Nadamo se da će imati lijepa sjećanja na vrijeme provedeno u Vili i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere", navodi se u saopštenju kluba iz Birmingema.

Legendarni kapiten Čelsija rekao je da je ponosan što je imao priliku da igra i bude kapiten velikog kluba kakav je Aston Vila.

"Dao sam sve od sebe na terenu i van njega i još me boli to što se nismo vratili u Premijer ligu, gdje ovaj klub 100 odsto pripada. Zahvalan sam treneru Stivu Brusu koji je imao presudnu ulogu u mom dolasku, mnogo sam naučio od njega i to ću zauvijek pamtiti", rekao je Teri.

Dalji put Džona Terija se još uvijek ne zna, a svakako je da je okončanje karijere jedna od opcija.