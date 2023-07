Terzić: Prvi put imamo teren kakav zaslužuje učesnik Lige šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je danas, na promociji nove travnate podloge na stadionu "Rajko Mitić", da klub prvi put ima teren kakav zaslužuje učesnik Lige šampiona.

Teren je danas predstavljen novinarima, a Terzić je rekao da se raduje sutrašnjem "debiju" terena, kao i prijateljskom meču protiv Fiorentine.

"Mnogo me raduje izrada terena. Prvi put imamo teren kakav zaslužuje učesnik Lige šampiona. Biće protok lopte drugačiji, to je bilo neophodno. Sutra je debi novog terena, protiv TSC, a ne pamtim ovakvo interesovanje za prijateljski meč protiv Fjorentine koji je na programu u sredu. Biće to pravi spektakl", poručio je Terzić.

Govoreći o aktuelnim temama u prelaznom roku, Terzić je rekao da je Miloš Degenek "praktično pred vratima" i da ga očekuje za tri dana.

"Očekujem da danas ili sutra potpišemo (Uroša) Kabića. Mi moramo da budemo Bajern u Srbiji. Sve što je najbolje u zemlji, mora da bude kod nas", dodao je Terzić.

Kada je u pitanju status fudbalera Atalante Late Lata, Terzić je rekao da je pitanje da li je on potreban Crvenoj zvezdi.

"Pričali smo sa Baharom, u špicu imamo paklenu konkurenciju", naveo je Terzić.

Otvorene su karte i oko Strahinje Erakovića. Mladi štoper je otputovao za Rusiju da potpiše ugovor sa Zenitom, ali se na "Marakani" nadaju da će ga vrlo brzo ponovo videti u crveno-bijelom dresu.

"Naša je želja da se Eraković vrati na pozajmicu, a to je i njegova želja. Neka odradi tamo prve treninge. Videćemo šta je najbolje za njega. Mi bismo voleli, ali Zenit kuburi sa štoperima", istakao je Terzić.

Ukoliko se Eraković i ne vrati, na njegovo mjesto uskočiće Leković, za kojeg se govorilo da je zapao za oko emisarima bogatih evropskih klubova.

"Leković ostaje sigurno, nikad nismo imali konkretnu ponudu. On mora da zauzme Erakovićevo mesto. Staćemo iza njega, on nije tema da ide iz kluba", naveo je Terzić.

Dres Zvezde nosiće naredne sezone i mladi Stefan Mitrović, reprezentativac Srbije. O njegovom odlasku nema govora.

"Mitrović ostaje. Bilo je mnogo telefonskih razgovora oko njega, ali nismo dobili ponudu", rekao je Terzić.

Terzić se osvrnuo na igre ekipe pod vođstvom Baraka Bahara i promene u timu koje je napravio.

"Na (Aleksandra) Kataija se računa, on može da igra u špicu. On je blago Zvezde, u svakom momentu može da nam pomogne. (Gelor) Kanga je mnogo dao klubu, videćemo može li da odgovori zahtevima. To je do njih, a ne do Baraka", rekao je Terzić.

Tri pobjede i osvajanje turnira u Rusiji euforično su prihvaćene kod navijača kojima se sviđa "nova Zvezda".

"Desile su se lepe stvari, euforija je oko nas. Turnir u Rusiji je pokazatelj kako bi trebalo da igramo: brzo, hrabro, moderno. Bilo je vreme za novu energiju. I brzi igrači. Ovde nema minulog rada. Promenili smo mnogo igrača, Barak je gurnuo klince. Realizovao je ono što smo planirali, pred njega smo stavili zahteve da osvojimo titulu i podmladimo tim. Moramo da iskoristimo Ligu šampiona kao izlog, protiv Zenita smo imali pet bonus igrača. Prepoznao je Bahar da imaju kvalitet", zaključio je Terzić.