Terzić: Tošić potreban i kao igrač i kao ličnost

Nije tajna, Duško Tošić je naša velika želja za januarski prelazni rok, potreban nam je i kao igrač i kao ličnost, izjavio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Razgovorao sam sa Duškom, nedostaju nam levonogi igrači, on nam je potreban i kao igrač i ličnost. Može da igra levog štopera i levog beka, u svakoj formaciji. Rekao sam mu da ne smemo da se takmičimo sa Bešiktašom kada je plata u pitanju, već da nam on treba ovde. Da dođe i da se sprema za novu funkciju. To je velika želja i trenera Dejana Stankovića", rekao je Terzić na konferenciji za medije.

Tošić je slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa kineskim Gvandžuom R.F, uskoro puni 36 godina, a prilikom prvog mandata u Zvezdi ostavio je fantastičan utisak.

Bez dileme, bio bi veliko pojačanje, a on lično bi imao priliku da osvoji titulu šampiona Srbije, trofej koji mu nedostaje, a možda i ponovo konkuriše za reprezentaciju.