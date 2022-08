Terzić: Zvezda će zaraditi 100 miliona evra

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o planovima šampiona Srbije u Evropi u narednim sezonama.

On ističe da je trenutni dug nebitan, kada će crveno-bijeli u sljedeće dvije sezone prihodovati 100 miliona evra.

"Crvena zvezda danas nema visok dug, i o cifri više i ne pričamo. Iznos zna skupština kluba i nema potrebe da to više bude kafanska ili medijska tema, jer Zvezda upravo generiše i očekujem da će u roku od dve godine generisati 100 miliona evra. Ako uđemo u Ligu šampiona, klub će prihodovati 30 miliona evra sada, pa 30 miliona evra sledeće sezone, jer će šampion Srbije imati direktan plasman, a sve govori da ćemo biti prvaci. I čvrsto smo uvereni u to.To je 60 miliona evra prihoda, pa po pet miliona evra od prihoda ulaznica. To je 70 miliona evra. Takodje po pet miliona evra od Gasproma, to je 80 miliona evra. Pa između 10 i 20 miliona evra na ime prihoda od transfera igrača, to je oko 100 miliona evra očekivanog priliva u narednom periodu", rekao je Terzić u intervjuu za "Sportal".

Terzić smatra da bi Zvezda mogla da stigne do završnice Lige Evrope.

"Zvezda može mnogo, ali je veliki raskorak između Lige šampiona i Lige Evrope. Negde sportski, realno, Zvezda na osnovu svog budžeta i stanja pripada gornjem nivou lige Evrope ili donjem nivou Lige šampiona. Mislim da je jako teško da nešto napravimo u Ligi šampiona, ali ako nastavimo s ovako pametnom politikom možemo doći do četvrtfinala ili polufinala Lige Evrope. Uostalom, blizu smo bili i prošle sezone. Zvezda je prvo došla do finala Kupa UEFA, pa onda osvojila Kup šampiona. Svo to vreme Džajić je bio u klubu. Tim primerom se vodim, ali - korak po korak. Svako gradi svoj put", dodao je Terzić.

Postoji priča da bi Milan Borjan mogao da postane Zvezdina zvezda.

"Razmišljamo o tome, pričali smo, ali nismo mi u rukovodstvu kluba ti koji donose tu odluku. Zvezdinu zvezdu bira narod, publika, mediji i na kraju mi. Treba mnogo kockica da se poklopi, ali je sigurno da ova generacija jako liči na onu veliku Zvezdu koja je dominirala širom velike Jugoslavije. Problem svih ovih godina je bio taj što su se igrači kratko zadržavali u Zvezdi. Da bi se narod identifikovao s nekim igračem potrebno je da prođe neko vreme, a to se nije dešavalo. Zvezda je imala sjajne igrače koji su veću karijeru napravili posle Zvezde u inostranstvu, a ova generacija sada pravi karijeru i u Zvezdi. Milan Borjan je svakako među njima, ali uloga Zvezdine zvezde je i pitanje navijača, medija, članova kluba... Pa videćemo", zaključio je Terzić.