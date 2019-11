Terzić za zagrebački list o tenku, skijanju sa Mamićem i zatvoru

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je dao opširan intervju za zagrebački "Večernji list".

Između ostalog, on je govorio i o tenku koji se nalazi ispred stadiona "Rajko Mitić".

"Iznenadila me je žestoka reakcija. Tenk je simbol borbenog duha kluba, a ne rata, kako su pokušali da predstave neki opozicioni lideri i mediji. Budalaštine. To je samo maketa", naveo je Terzić.

On je govorio i o susretu sa Zdravkom Mamićem.

"Bili smo na skijanju u Austriji 2013. godine. Nacrtao sam mu šta će mu se dogoditi. Satima smo ostali na šanku, malo smo popili i dosta pričali jer sam ja prošao kroz sličnu situaciju. Rekao sam mu da je odlika mudrih ljudi da se povuku kada su na vrhu. Gde su završili Milošević, Đinđić, Sanader, Todorić, gde je najmoćnijih pet biznismena u Srbiji i kako su završili? Gde si ti, Zdravko, sad? I to kur*evito ponašanje... I dalje mislim da je dobar čovek, volim ga, ali je iritirao", istakao je Terzić.

Prisjetio se i vremena koje je proveo u pritvoru.

"Namestiš glavu, kažeš to je tako i ne razmišljaš kako je napolju. Za ono što su me teretili sam očekivao orden, a ne pritvor. Kada sam video da se pritvor sa obećanih deset dana produžio na sedam meseci sam shvatio da me je država prevarila", dodao je Terzić.

Naveo je i da je insistirao na tome da sve mora da vodi i kontroliše u Crvenoj zvezdi i konstatovao da je postao prvi generalni direktor u istoriji kluba, a pomenuo je i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Poznajem ga dugo... Pozvao me je 2013. godine i rekao mi da moram da preuzmem ili FSS ili Zvezdu. Godinu kasnije me je pozvao i rekao da moram da preuzmem Zvezdu i da se to sve raspalo. Kako? Tri sile društva su bile protiv Zvezde. Tajkuni su imali interes da Zvezda ne bude velika i da je lakše kupe, drugi je bio državni interes jer su na svim važnim pozicijama bili partizanovci. A, znate moć severne tribine nadilazi sportsko navijanje. Treće, FSS je bio jako blizak Partizanu jer je Tomislav Karadžić iz Partizana stigao u FSS. Naravno da su tada Partizan i FSS bili jedno", rekao je Terzić.

Istakao je i da je za njega vođenje Zvezde vrhunac fudbalske karijere.

"Zvezda je narodni klub, kad Zvezda pobedi cela Srbija je srećna. Ja ne osećam pritisak u vođenju Zvezde jer verujem da sam predodređen za velike stvari. Za pet godina nisam imao godišnji odmor. Deset dana na Maldivima? Nemoguća misija, čim otvorim oči gledam poruke i mejlove. Zvezda potpuno okupira život", dodao je Terzić.

Istakao je i da misli da regionalna liga u fudbalu nikada nije zaživjela i da nikada i neće.

"I dalje postoji neprijateljstvo. Nismo spremni ni mi ni vi. U košarci to može da prođe jer se kroz nju ne povlači pitanje nacionalnog identiteta kao kroz fudbal. Uopšte ne razmišljam o obnovi jugoslovenske lige", zaključio je Terzić.

(Večernji list)