Teška povreda Kunje

Veliki udarac za tim Vulverhemptona. Na duži period je ostao bez jednog od najboljih igrača.

Vulvsi su potvrdili da je golgeter tima 24-godišnji Mateus Kunja zadobio ozbiljnu povredu tetive.

Brazilac je zbog povrede napusti teren u 20. minutu premijerligaškog meča protiv Brentforda u subotu.

Gary O'Neil has provided an update on Matheus Cunha