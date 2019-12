Tevez: Smijali su mi se jer nisam imao Ferari

Karlos Alberto Tevez podijelio je izuzetno zanimljivu priču iz perioda svoje karijere kada je nosio dres slavnog Mančester junajteda.

Tevez je u Englesku stigao iz brazilskog Korintijansa 2006. godine i njegov prvi tim je bio Vest Hem Junajted.

Ser Aleks Ferguson, tadašnji trener Mančester Junajteda, uspio je prije svih da ugrabi argentinskog napadača i dovede ga na "Old Traford".

Tevez je u razgovoru za "ESPN" govorio o tom periodu, a podsjetio se i ne baš prijatne situacije kada je bio ismijavan, a u pomoć mu je izašao Vejn Runi.

"U Mančester Junajtedu čak i najlošiji igrači voze Ferari. Ja sam tada vozio Audi i to ne lični automobil već onaj koji mi je dao klub i zbog toga sam bio ismijavan, kao da sam vozio Fiat 600. Kada sam upitao šta nije u redu, Runi se samo nasmijao i dao mi ključeve svog Lamborginija uz riječi 'evo, uzmi ovo'. Nisam mogao da vjerujem, svuda po Mančesteru sam išao tim Lamborginijem koji mi je Runi poklonio", rekao je Tevez.

Argentinski napadač je govorio o tome koliko je bio blizak sa Vejnom Runijem u tom periodu kada su obojica igrala za Mančester Junajted.

"Nas dvojica smo se jako brzo zbližili, mislim da je glavni razlog za to što obojica dolazimo iz siromašnih sredina. On je odrastao u siromašnomo dijelu Liverpula, a ja Buenos Ajresa. Uvijek se Runi borio za loptu kao da je posljednja, na isti način na koji sam i ja to radio. Nekako sam vidio sebe u njegovim potezima", poručio je Tevez, prenosi "B92".