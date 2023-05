Tevez otkrio zašto nikada nije naučio engleski jezik

Bivši napadač Vest Hema, Mančester Junajteda i Mančester Sitija (od engleskih klubova) u intervjuu za argentinski "DSportsRadio" izjavio je da ima "kulturološki problem s Englezima". Argentinac je odbijao engleski jezik zbog ratne istorije Velike Britanije i njegove zemlje.

Britanija je zaratila s Argentinom 1982. godine nakon što je izvršila invaziju na Folklandska ostrva u pokušaju da povrati teritoriju koji su potraživali 1833. godine.

Ujedinjeno kraljevstvo je ponovo preuzelo kontrolu nad ostrvima nakon otprilike dva mjeseca ratovanja, sa 649 ubijenih argentinskih vojnika i još 1.657 ranjenih.

Tevez je u intervjuu još naveo da je jasno rekao saigračima da će morati naučiti španski ako žele razgovarati s njim.

"Imam ujaka koji je igrao za River Plate. On je jedini navijač Rivera u mojoj porodici. Igrao je u omladinskom timu, a kad je trebao debitovati za prvu ekipu, pozvan je da se bori u Folklandskom ratu. Kasnije je patio i postao alkoholičar. To me jako obilježilo jer mi je bio jako blizak. Malo ljudi zna ovu priču, ali ja je danas mogu ispričati", objasnio je Tevez.

Pored nabrojanih engleskih klubova, Argentinac je igrao za Boka Juniors (u tri navrata), Korintijans, Juventus i Šangaj Šenhua.