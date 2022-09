Tim Krul propušta Mundijal zbog čudne odluke

Dugogodišnjem nizozemskom golmanu Timu Krulu rečeno je da neće biti izabran u tim za Svjetsko prvenstvo, pod vođstvom Luisa van Gala, nakon što je odbio učestvovati u treningu penala.

Bivši menadžer Mančester Junajteda kaže da 34-godišnjak sada "nema budućnost" u međunarodnom fudbalu i da neće ići na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Golman Noriča, Krul, stalni je član nizozemske selekcije otkad je debitovao protiv Brazila 2011. godine.

Ali izostavljen je iz tima od 25 igrača za njihove utakmice Lige nacija protiv Poljske i Belgije.

Uprkos nedostatku mjesta u ekipi, Krul je pozvan da učestvuje u specijalnom treningu penala tokom međunarodne pauze, zajedno s pozvanim golmanima Remkom Pasverom iz Ajaksa, Jasperom Kilesenom iz NEC-a, Markom Flekenom iz Frajburga i Andriesom Nopertom od Herenvena.

“Krul me nazvao da mi kaže da neće doći. Pomislio sam da je šteta, jer znam da on zaustavlja najviše penala što se tiče statistike. Za njega nema budućnosti u Oranjeu, jer nije htio doći. To je posljedica njegove odluke - ispričao je Van Gal medijima situaciju.

(Talk Sport)