Titula evropskog prvaka se slavila širom Italije

Ulice i trgovi širom Italije sinoć su bili preplavljeni ljudima koji su slavili veliki uspjeh fudbalske reprezentacije koja je osvojila titulu prvaka Evrope pobjedom u finalu Eura protiv reprezentacije Engleske.

Muzika i vatromet odjekivali su širom Italije te se posvuda osjećala euforija nakon što su pobijedili na Vembliju poslije boljeg izvođenja penala.

Očekivano, najviše se slavilo na Piaci del Popolo u Rimu, ali je veselje zbog evropskog naslova bilo od sjevera do juga Italije.

Navijači su tako napunili centralni trg ispred milanske katedrale, dok su automobili trubili i u Napulju.

Slavilo se takođe i u gradu Jesiju u centralnoj Italiji, odnosno rodnom gradu selektora Roberta Manćinija, kojeg hvale apsolutno svi Italijani.

Inače, ovo je prvi veliki međunarodni uspjeh za italijanski fudbal od titule na Svjetskom kupu 2006. godine.

Euphoria in streets of Rome after Italy victory. The streets of Rome erupt in celebration following Italy's victory in the #Euro2020Final. Roberto Mancini's men recovered from the shock of conceding the quickest goal ever in a European Championship final to claim a 3-2 victory pic.twitter.com/Vsbkax42iI