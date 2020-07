Tjeri Anri klečao 8.46 minuta

Bivši francuski fudbaler Tjeri Anri priključio se borbi Afro-amerikanaca za rasnu jednakost u SAD.

Anri je kao trener Montreal Impakt klečao osam minuta i 46 sekundi na utakmici MLS lige.

On je tako odao počast Džordžu Flojdu, Afroamerikancu koji je prije nekoliko nedjelja preminuo nakon što mu je policajac držao koljeno na vratu skoro devet minuta.

