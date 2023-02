Tomas Tuhel pred senzacionalnim povratkom

Fudbalski klub Pari Sen Žermen i Tomas Tuhel ponovo u sportskom zagrljaju? Ovo je vijest dana koja stiže iz Francuske i širi se munjevitom brzinom, a navodno glasi da su "Sveci" spremni da priznaju svoju grešku i vrati njemačkog stručnjaka na klupu.

Takođe, ni Nijemac nije imun na ovaj poziv, ali je želio garancije i zaštitu od "snage svlačionice" odnosno da se bavi isključivo trenerskim poslom.

Svjestan je i Tuhel kakve je klanove i zatekao i ostavio u Parizu, ali za njega je najvažnija jedna vijest - da tu više nije Leonardo, bivši sportski direktor sa kojim je i zaratio i koji je bio glavni zagovornik njegovog odlaska.

Ipak, Leonardo se nije proslavio svojim izborom koji je bio Maurusio Poketino. Argentinac je takođe imao problem da održi mir u svlačionici i među klanovima koji su i dalje prisutni.

PSG are ready to admit their past mistakes for dismissing Thomas Tuchel in order to get him back. (Source: @NizaarKinsella) pic.twitter.com/zRMgAF3TxT