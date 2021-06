Tomislav Ivković novi trener Željezničara

Tomislav Ivković novi je trener Fudbalskog kluba Željezničara

Hrvatski stručnjak rođen je 11. avgusta 1960. godine u Zagrebu. Svoj fudbalski put je počeo u zagrebačkom Dinamu s kojim je osvajao Prvenstvo i Kup Jugoslavije. Potom je branio za vinkovački Dinamo, te za Crvenu zvezdu s kojom je takođe osvajao prvenstvo nekadašnje SFRJ. U igračkoj karijeri još je nosio dresove Tirola, Vienera, Genka, Sportinga, Estorila, Belenensesa, Salamance i Estrele. Za reprezentaciju Jugoslavije branio je 38 utakmica.

Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik Zlatku Kranjčaru u Lourinhanenseu, reprezentaciji Hrvatske i Al-Shabu. Samostalno je radio u Međimurju, a od 2011. do 2016. godine sa uspjesima je bio trener zagrebačke Lokomotive. Potom je otišao u Saudijsku Arabiju gdje je vodio Faisalj. Nakon povratka u Hrvatsku vodio je Slaven Belupo i Rudeš, te je posljednji angažman imao u Interu iz Zaprešića.

"Prvo želim da se zahvalim ljudima iz kluba i novoj upravi, iznenadilo me prvo to što je na sastanku prisustvovalo četvero ljudi iz Upravnog odbora. Primijetio sam da su itekako zainteresovani i motivirani da naprave zajedno sa mnom puno boljeg "Želju" nego što je bio prošlu sezonu. Poenta priče bila je da moramo krenuti od nule, da klub dovedemo u normalno stanje. Klub ima problem, a to su finansije koje se moraju brzo riješiti. Radimo ozbiljan projekat i u taj projekat ulazi Omladinska škola jer danas nema kluba u regiji da može živjeti bez svojih igrača. Niko kao domaći igrači ne mogu motivirati i zadovoljiti publiku. Moramo što prije stabilizirati ekipu, napraviti dobru selekciju igrača, da vidimo ko od domaćih igrača i juniora ima kvalitet da se priključi. Vidjećemo kako se radi u Omladinskoj školi, šta možemo poboljšat i šta možemo napraviti da rad bude još bolji. Dakle, radi se o dogovoru koji obuhvaća jedan ozbiljan posao", kazao je Ivković.

Dodaje da je došao jer mu imponuje poziv "Želje".

"Željo" je institucija i Božiji putevi su čudni i idu preko svih mogućih dolina, rijeka, brda jer moj trenerski idol i čovjek s kojim sa povezan prijateljski godinama je Ivica Osim. Sjećam se da je i on došao u "Želju" 1978. godine i da je iz ničega napravio čudo gdje je stavio domaće talentovane igrače, Baždarevića, Čapljića, Bahtića i mnoge druge. Razmišljam kao on, nisam čovjek koji trči za titulama, trener sam koji voli stvarati igru i igrače, toga sam puno napravio u Hrvatskoj", dodao je Ivković.

Ivković će prozivku fudbalera i prvi trening odraditi u ponedjeljak. Sa njim u Sarajevo stiže i njegov pomoćnik, Armando Marenzi.