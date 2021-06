Tomislav Ivković obavio prozivku, Želji za titulu treba mađioničar

SARAJEVO - Jedno je želja, a drugo je realnost... S igračima koji su bili sedmi po titulu može krenuti samo mađioničar Dejvid Koperfild, smatra Tomislav Ivković, novi šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničar

Hrvatski stručnjak juče je obavio prozivku fudbalera i počeo pripreme kluba sa "Grbavice" za narednu sezonu. Njegovo izlaganje prvog radnog dana bilo je u tonu podsjetnika da "plave" trese ozbiljna finansijska kriza pa su samim tim izostale i priče o velikim ambicijama i obećanjima.

"Pritisak mi ne može niko staviti. Ne mogu od igrača tražiti da budu prvi - ako oni to ne mogu, onda ja to neću. Nisam idiot. Jedno je želja, a drugo je realnost... Treba vidjeti kvalitet igrača. Ostali su igrači koji su bili sedmi prošle sezone, a sada treba da idemo po titulu? Nisam ja Koperfild. Mogu biti prvi ako dovedemo deset igrača i šta je onda cilj", rekao je Ivković.

Nekadašnji golman koji je sa zagrebačkim Dinamom i Crvenom zvezdom osvajao trofeje bivše Jugoslavije naglasio je da samo zadovoljni igrači mogu dati svoj maksimum.

"Prije dolaska sam bio sa svim vodećim ljudima u klubu i složili smo se da situacija nije lagana. Da je lagana, ne bih ni ja došao. Tražim respekt prema igračima i stručnom štabu te Upravi kluba s naše strane. Bio sam igrač i samim tim neću prevariti igrača, a uz iskustvo - kad prevariš igrača jednom - onda nije moguće vratiti povjerenje", ističe Ivković.

Očekuje da se prioritetno riješi problem kašnjenja plata fudbalera.

"Igraču možeš sve napraviti, ali nemoj obećati ako nema. Dogovorili smo se za dinamiku rješavanja problema prema igračima. Nezadovoljan igrač koji nema uslove da može normalno funkcionisati je loš za sve. Došli smo do zaključka da se jedan dio obaveza riješi i vjerujem da će to biti ispoštovano. Ako ne bude, onda smo u problemu", upozorava Ivković.

Napominje da pomoć i podršku očekuje od svih, posebno od navijača od kojih očekuje strpljenje.

"Došao sam pomoći, a treba nam pomoć svih ljudi u klubu. Period je veoma kratak. Želim da navijači budu uz klub, a kakav je njihov upliv u strukture kluba, da li odlučuju nešto ili ne, ja to ne znam. Navijači su ljudi koji žele da Željo bude ono što je bio, a Željo od 2013. nije to što je bio. Zato uz svu njihovu ljubav prema klubu ako nemaju razumijevanja onda neće pomoći. Biću trener mjesec i doći će novi pa onda nismo ništa napravili. Mora se pustiti da prođe jedan određeni period da se vidi da li ima pomaka, ali ne ide sve za mjesec. Nije lako, imate firme koje odlaze u stečaj... Dođe stečajni upravitelj, moraš naći sponzora, moraš naći čovjeka koji daje lovu, a ko daje lovu on želi imati profit. Klub mora imati osnovne uslove, a to podrazumijeva da igrači imaju platu i normalne uslove", smatra Ivković.

Na prvom treningu Ivković je imao 24 igrača. To su: Josip Bender, Vedad Muftić, Nikola Milićević, Irfan Fejzić, Ante Blažević, Amar Musić, Luka Malić, Aleksandar Kosorić, Vedran Vrhovac, Amar Drina, Amar Mehić, Faruk Duraković, Omar Beća, Dženan Osmanović, Petar Bojo, Samir Bekrić, Hamza Gasal, Damir Hrelja, Sedad Subašić, Sinan Ramović, Mustafa Mujezinović, Edin Mujić, Ermin Zec i Luka Juričić. Klub je juče napustio Frane Ikić, koji je klubu poslao opomenu pred tužbu zbog dugovanja.