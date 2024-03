Tonali opet na tapetu: Napravio 50 prekršaja u vezi sa klađenjem

Fudbalski savez Engleske (FA) optužio je Sandra Tonalija, fudbalera Njukasl junajteda, za 50 prekršaja u vezi sa klađenjem, prenosi B92.

Italijanski vezista je trenutno suspendovan na 10 mjeseci nakon što je fudbalski savez u Italiji utvrdio njegovu krivicu u vezi sa onlajn klađenjem dok je bio član Milana i Breše.

Tonali je priznao da se kladio i na utakmice "rosonera" u kojima je učestvovao, pa je u oktobru prošle godine odlučeno da se bude drakonski kažnjen. Samo nekoliko mjeseci nakon što su "svrake" platile oko 64 miliona evra obeštećenja za njega.

Pored 10 mjeseci, Tonali mora i da učestvuje u osmomjesečnom programu liječenja od zavisnosti, a vratiće se na teren tek u avgustu ove godine. To znači da je sezona za njega bila završena još u oktobru, kao i da će propustiti Evropsko prvenstvo.

U slučaju u kojem se od kazne izvukao Nikola Zaniolo, sedmomjesečnom suspenzijom zbog sličnih prekršaja je kažnjen i njegov imenjak Fađoli iz Juventusa.

Tonalijevi problemi bi uskoro mogli da se udvostruče nakon vijesti o istrazi FA u vezi sa klađenjem koje se odvijalo od kako je postao član Njukalsla – u periodu od 12. avgusta do 12. oktobra 2023. godine, samo dvije nedjelje prije nego što je suspendovan.

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules. Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support. Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A