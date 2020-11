Toni Nadal bi mogao ući u Barselonu

Toni Nadal, stric Rafalea Nadala, biće dio tima Viktora Fonta ukoliko španski biznismen postane predsejdnik Barselone.

Font je godinama unazad veoma blizak katalonskom klubu i još 2018. saopštio je da će se kandidovati za prvog čovjeka ekipe sa Kamp Noua.

Izvršni direktor "Delta Partners Group" saopštio je da će Toni Nadal biti u njegovoj administraciji ako bude izabran za predsjednika.

Tonijev brat Mihen Anhel igrao je za Barsu tokom devedesetih i dobro je upoznat sa situacijom u klubu.

Izbori za predsjednika Barselone održaće se početkom 2021. godine.

Ukoliko Font bude izglasan i Toni uđe u klub, u Španiji će biti još zanimljiviji "El Klasiko", pošto je jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafale Nadal veliki navijača Real Madrida, piše B92.

Victor Font announces that Toni Nadal, uncle and former coach of tennis player Rafael Nadal, will join his administration if he [Font] is elected as president. #MocioFCB