"Torcida" napravila haos u Portugalu

Navijači Hajduka iz Splita napravili su potpuni haos u Portugaliji uoči revanša 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Vitorije Gimaraeš.

Pre šest dana na "Poljudu" bio je krcat stadion, ali su pred revanš sve to pokvarili i pokazali pravo lice.

Huligani iz navijačke grupe "Torcida" ludovali su po gradu Gimaraešu, bacali baklje, stolice, flaše, pa i stolove po ugostiteljskim objektima.

Navijači sa fantomkama su lomili sve pred sobom i izazvale paniku među Portugalcima.

Uma centena de adeptos do Hajduk Split lançam o pânico, esta noite, no centro histórico de Guimarães. Comerciantes e moradores queixam-se da falta de policiamento junto deste grupo organizado de adeptos do clube croata. Vídeo amador pic.twitter.com/17Fk5jj4xA