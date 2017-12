Tores: Volio bih da Grizman ostane, ali odluka je njegova

Napadač Atletiko Madrida Fernando Tores izjavio je da bi volio da njegov saigrač Antoan Grizman ostane u klubu.

"Grizman je sa nama i uživamo sa njim. Volio bih da ostane u Atletiku, jer u ovom klubu igraju i igraće najbolji igrači. Na njemu je da odluči da li će ostati", izjavio je Tores za španski radio Marka.

Osvajač dva evropska i jednog Svetskog prvenstva sa Španijom ističe da bi volio da i ostane u Atletiku do kraja karijere, ali da to ne zavisi samo od njega, bez obzira na to što je, prema njegovim riječima, veza koju ima sa trenerom Dijegom Simeoneom neraskidiva.

"Volio da bih da ostanem u Atletiku zauvijek, imam ugovor koji ističe za pola godine. Šta god da se desi nikada neću dozvoliti sukob sa Simeoneom sa kojim imam neraskidiv odnos. Slaba minutaža je realnost, a jedini način da je uvećam je kroz rad", rekao je napadač koji je ove sezone postigao samo jedan gol u ligi na 11 mečeva.

Tores je prošao mlađe selekcije Atletika za koji je u prvom mandatu nastupao od 2001. do 2007. godine, da bi se poslije boravka u Liverpulu, Čelsiju i Milanu 2015. vratio u madridski klub, najprije kao pozajmljen igrač, a zatim za stalno.