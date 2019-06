Tores se oprašta od fudbala

Legendarni Fernando Tores objavio je da završava profesionalnu karijeru u 36. godini.

"Imam nešto važno da saopštim. Poslije 18 uzbudljivih godina, došlo je vrijeme da stavim tačku na svoju fudbalsku karijeru", napisao je Tores na društvenim mrežama.

Takođe, El Ninjo je za nedjelju najavio konferenciju za medije na kojoj će objasniti sve detalje.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu