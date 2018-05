Tores se oprostio od Atletika s dva pogotka

Savršen oproštaj Fernanda Toresa od Atletiko Madrida.

El Ninjo je prvo podigao trofeja u finalu Lige Evrope, a danas se sa dva pogotka u remiju s Eibarom (2:2) oprostio od Atletika, stadiona „Vanda Metropolitano“, navijača i Primere.

Tores je za Atletiko debitovao sa 17 godina, odigrao je do sada 345 utakmica i postigao 117 golova. Igrao je još za Liverpul, Čelsi i Milan, ali je poseban odnos imao s Madriđanima, u čije redove se vraćao.

Fernando @Torres second goal vs SD Eibar

Another one #Atleti #Torres pic.twitter.com/WSLSnNIOia