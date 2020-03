Tošić ispričao kako je napustio Kinu posljednjim avionom

Srpski fudbaler Duško Tošić, član Gvandžua, ispričao je kako je krajem januara skoro posljednjim avionom napustio Kinu.

"Znali smo za korona virus, pokušali smo da budemo oprezni. Ipak, posle treninga prišao mi je trener i rekao – ‘Kada završite odmah se vracajte kući i bez zadržavanja’. U tom trenutku su letovi iz Kine poceli da se otkazuju jedan po jedan, ali sam nekako uspeo da pronadem poslednji kompanije ‘Turkish Airlines’ za Istanbul. Posle sam bio u Beogradu, pa u Dubaiju na pripremama", ispričao je Tošić za turski list Fanatik.

Kako je naveo, posebno upečatljiv bio je put ka aerodromu.

"Bilo je to kao da je kraj sveta, ali ni tada nisam osećao strah. Navijači Bešiktaša me zovu tenk, a tenk se ne boji ničega. Ostao sam smiren koliko god je to moguće", istakao je Tošić, koji je trenutno opet u Beogradu u samoizolaciji i uskoro bi trebalo da se vrati u Kinu, kad to bude bilo moguće.