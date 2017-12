Tošić 'zapalio' Bosfor, bombastična reakcija Jelene Karleuše

Fudbaleri Bešiktaša savladali su vodeći Galatasaraj sa 3:0 u velikom derbiju turskog šampionata. Jedan od junaka crno-bijelih je bio Duško Tošić, koji igra sjajno ove sezone.

Reprezentativac Srbije je bio strijelac drugog gola protiv ljutog gradskog rivala nakon čega je dobio niz pohvala. Očekivano, najbolja i najbombastičnija je stigla od njegove supruge, Jelene Karleuše.

Popularna pjevačica se oglasila na Tviteru, te svog supruga nazvala najboljim defanzivcem na svijetu.

This is the best defender in the world!!!! Bravoooo baby! pic.twitter.com/9YVVskucsv — Jelena Karleuša (@karleusastar) December 2, 2017

