Totenhem bez svog junaka na Ajaks: "Nisam znao"

Tri od četiri gola Totenhema u dvomeču s Mančester Sitijem (4:4) zabio je Son Heung-min.

Povredom Harija Kejna južnokorejski fudbaler postao je prvo ime Totenhema, koji je polufinale Lige šampiona izborio zbog golova u gostima.

Međutim, Totenhem će u polufinalu s Ajaksom biti oslabljen jer je Son u 48. minutu dobio treći žuti karton koji ga je eliminisao iz prve utakmice. Zanimljivo je da Son nije znao kako je dobio karton zbog kojeg će propustiti prvi okršaj s Holanđanima.

"Nisam znao", rekao je Son razočarano nakon što ga je o tome izvijestio novinar "Sky Sporta".

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg. Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK