Totenhem sve dalje od Lige šampiona

Fudbaleri Čelsija pobijedili su sa 2:1 Totenhem u prvom subotnjem meču 27. kola Premijer lige.

Plavci su iskoristili povrede u taboru Pjevaca, Murinjo ne računa na Kejna, Sisoka i Sona, što se drastično odrazilo na igru, naročito se to vidjelo na Stamford Bridžu.

Prvo je to materijalizovao Žiru u 15. minutu, poslije udarca desnom nogom i dva odbitka, sjevnula je i lijevica, kojom je Francuz poslao loptu u bliži ugao za vođstvo.

