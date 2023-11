Tragedija: Igrač preminuo na terenu poslije srčanog udara (VIDEO)

Rafael Dvamena, najbolji strijelac albanskog prvenstva, doživio je srčani udar u 23. minuti utakmice Egnatija i Partizanija.

Igrač se srušio na travnjak, a nakon što je prevezen u bolnicu preminuo je poslije drugog srčanog udara.

Fudbalski savez Albanije je saopštio nakon ovih tragičnih vijesti da su utakmice planirane za ovaj vikend odgođene.

Fudbaler iz Gane je stigao u januarskom prelaznom roku stigao u Egnatiju, za koju je upisao devet golova u ovoj sezoni i bio najbolji strijelac albanske Super lige.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League. RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc