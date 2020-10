Tragičan poraz Rijeke, AZ šokirao Napoli

Hrvatski klub Rijeka u 93. minutu doživio je poraz od Real Sosijedada u meču 1. kola grupne faze Evropske lige, a od utakmica u terminu od 18:55 sati izdvajamo pobjedu Arsenala protiv Rapida u gostima i poraz Napolija od AZ Alkmara na domaćem terenu.

Rijeka, iako je bila potpuni autsajder u meču protiv trenutnog lidera španske La Lige, poprilično dobro stajala je na terenu, držali su "nulu" gotovo sve vrijeme i činilo se da će uspjeti osvojiti veliki bod, ali u 93. minutu primili su pogodak i Jon B. O. donio je pobjedu gostima iz Španije.

Ekipa Arsenala nakon preokreta stigla je do pobjede protiv Rapida u Beču. U 51. minutu golman Topnika Leno je napravio veliku grešku, Fountas je to iskoristio i pogodio za 1:0, ali preokret Arsenalu donijeli su David Luiz i rezervista Obamejang od 70. do 74. minuta.

Iznenađujući poraz doživjela je ekipa Napolija koja je na svom terenu izgubila od AZ Alkmara rezultatom 1:0, a jedini gol za goste postigao je De Vit u 57. minutu.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu ubjedljivim rezultatom 6:2 bio bolji od Nice, dok je Kluž kao gost savladao CSKA Sofiju sa 2:0. Molde je rezultatom 2:1 bio bolji od Dandalka, kao i Benfika od Leha sa 4:2, dok je Hapoel Ber Šiva sa 3:1 na svom terenu bio bolji od Slavije iz Praga.