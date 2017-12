Transferi Danilovića i Trkulje pune kasu FK Borac: Za tandem 400.000 evra

Kasa Fudbalskog kluba Borac ove zime mogla bi da bude punija za nekoliko stotina hiljada evra i to od transfera Vladana Danilovića i Nemanje Trkulje. "Zlatne koke" Banjalučana su na meti klubova iz Holandije i Belgije, ali i beogradskih velikana Partizana te Crvene zvezde.

Na adresu kluba iz Platonove ulice već je stiglo nekoliko konkretnih ponuda saznaju "Nezavisne", a one se kreću od 300.000 do 400.000 evra za obojicu igrača. Čelnici kluba još nisu napravili prvi korak i niti jedna ponuda još nije prihvaćena, ali kako trenutno stvari stoje, mladi vezista i golman u nastavku BHT Premijer lige BiH neće nositi crveno-plavi dres. Sam Danilović je potvrdio da je za njega stiglo nekoliko ponuda, ali da je još rano pričati o realizaciji transfera.

"Glava mi je u Borcu, ali je tačno da postoje velike šanse da odem već ove zime. Ne mogu ništa da kažem dok pregovori ne budu završeni. Kažem, razmišljam samo o Borcu, ali iskreno bih volio da karijeru nastavim u inostranstvu", rekao je Danilović, koji je zatim nastavio:

"Ne mislim da sam previše mlad da bih otišao iz BiH. Znam da me žele i Partizan i Crvena zvezda, ali ako mogu da biram, karijeru bih nastavio u inostranstvu."

Nije poznato da li će fudbaleri u paketu da pređu u neki od zainteresovanih klubova, ali su transferi veoma blizu realizacije. U tom slučaju čelnici kluba će morati da pronađu i adekvatne zamjene. Umjesto Danilovića na Gradskom stadionu bi mogao da zaigra bivši mladi reprezentativac Gane Kofi Jeboa. Dvadesetdvogodišnji vezista igra u Libanskom Tadamon Suru, a prije toga je u svojoj zemlji nosio dres Va Ol Starsa. Iz Platonove ulice su već "namirisali" i zamjenu za golmana pa bi tako na Gradski stadion mogao da dođe Matej Marković, koji je u prvom dijelu sezone nosio dres zeničkog Čelika. Prije toga je igrao za nekoliko hrvatskih klubova.

Već odavno je jasno da će u grad na Vrbasu da sleti nekoliko pojačanja ove zime, a jedno od njih mogli bi da budu Perica Ivetić i Mahir Karić. Ivetić može da pokriva lijevu stranu od odbrane do napada, a profesionalnu karijeru je počeo u Borcu, čiji dres je nosio u dva navrata. Karić bi trebalo da pojača konkurenciju u veznom redu, a prvi dio sezone proveo je u Vitezu kao pozajmljen igrač Olimpika. I napad Borca bi trebalo da bude jači u nastavku sezone i to za još jednog mladog fudbalera iz Gane i to osamnaestogodišnjeg Mohameda Abdulaija.

U svakom slučaju, očekuje nas vrela zima u Borcu, koji će u četiri kola proljećnog dijela prvenstva pokušati da uhvati mjesto koje vodi u Ligu za prvaka BiH.