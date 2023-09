Transparent "Kosovo je Srbija" prekinuo meč Rumunije i samoproglašenog Kosova

Utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u fudbalu između Rumunije i samoproglašenog Kosova prekinuli su domaći navijači koji su razvili dobro poznati transparent "Kosovo je Srbija".

Iznad tog transparenta stajao je još jedan koji je govorio o integritetu njihove državne teritorije.

Na tom transparentu je pisalo "Besarabija je Rumunija", a ova teritorija se nalazi na granici sa Moldavijom.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc