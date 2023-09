Traži se nasljednik Kodre: Vico Zeljković ima keca u rukavu?

Nakon samo dvije utakmice, baš kao i u prvom mandatu, Meho Kodro je smijenjen sa pozicije selektora fudbalske reprezentacije BiH.

To je odlučeno na sjednici Komiteta za hitnost Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH koji nije usvojio izvještaj Kodre nakon utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Lihtenštajna i Islanda. Nasljednik će biti uskoro poznat, prva želja je Vahid Halilhodžić, koji i nije toliko realan, a kako saznajemo dobro kotira i Savo Milošević, nekadašnji as Partizana.

Poraz na Islandu (0:1) s kojim su bh. fudbaleri gotovo sigurno izgubili sve šanse da se kroz kvalifikacije domognu prvog plasmana na Euro koštao je Mehu Kodru pozicije selektora. To je nakon pomenute utakmice indirektno najavio predsjednik Vico Zeljković koji je tada najavio velike rezove.

„Ugovorom je definisana odredba da ako izvršni organ N/FS BiH ne usvoji izvještaj selektora, isti se jednostrano raskida. Shodno tome, Komitet za hitnost N/FS BiH je donio jednoglasnu odluku o raskidu ugovora sa dosadašnjim selektorom A tima“, saopšteno je iz bh. kuće fudbale iz koje su se zahvalili Kodri na dosadašnjoj saradnji.

Kodro je bh. selekciju preuzeo u avgustu ove godine kada je naslijedio Faruka Hadžibegića i trebao je biti dugoročno rješenje, no odlazi nakon manje od dva mjeseca. Legendarni Mostarac tako nakon samo dvije utakmice napušta kormilo bh. tima. Isti scenarij se desio 2008. godine. U januaru te godine je po prvi put postao selektor, no “zmajeve“ je i tada vodio na svega dva susreta. Bila su tu dva prijeteljska meča protiv Sjeverne Makedonije (2:2) i Japana (0:3). Dobio je otkaz već u maju kada se pobunio što je Nogometni savez BiH bez njegove saglasnosti dogovorio prijateljski duel s Iranom.

U N/FBiH sada ponovo moraju da ekspresno nađu rješenje. Kvalifikacije se nastavljaju već sljedeći mjesec, iako je jasno da će biti prioritet baraž kroz Ligu nacija preko kojeg BiH može izboriti nastup na EP. Obzirom da je donijeta jednoglasna odluka predpostavlja se da u u fudbalskoj bh. vladi imaju ime koje bi uskoro trebalo na usijanu klupu. Već uveliko traju spekulacije ko će to biti. Maštu se dodatno nedavno zagolicali predsjednik N/FSBiH Vico Zeljković i proslavljeni stručnjak Vahid Halilodžić koji su dogovorili kafu na kojoj bi trebali obaviti razgovor u vezi bh. reprezentacije. Do nje još uvijek nije došlo, a u međuvremenu je Halilhodžić nakon smjene Kodre poručio još jednom da nema namjeru da postane selektor svoje zemlje.

Vaha jeste prva i najveća želja čelnih ljudi u N/FSBiH, kao i većine bh. javnosti, no poznato je da je Halilhodžić neko ko drži do svog stava i teško mijenja odluke. Ipak, treba sačekati dugo najavljivanu kafu do koje će sigurno doći i nakon koje će sve biti jasnije. Inače, mostarski stručnjak je trenutno bez posla, tačnije od sredine prošle godine, kada se na neslavan način oprostio od reprezentacije Maroka, koju je odveo na SP, a kasnije je zbog neslaganja sa čelnicima saveza nije vodio na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Ipak, nije isključeno da Vico Zeljković ima i novog keca u rukavu? Danas se pojavila vijest da je u igri i proslavljeni fudbaler i nekadašnji trener Partizana Savo Milošević, koji navodno uživa veliku naklonost pojedinih članova Izvršnog odbora. Trenutno je bez angažmana, a posljednji klub koji je vodio je Olimpija.