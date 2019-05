Tražili potvrdu da Deni Rouz nije lud

Fudbaler Totenhema Deni Rouz javno je rekao da je imao problem sa depresijom, a da je klub koji je ljetos želio da ga angažuje tražio potvrdu da nije lud, što ga je dodatno iznerviralo.

"Kada su mi to saopštili, bilo mi je jako neprijatno. Znam kroz šta sam sve prošao, ali me razbjesnilo što neko misli da će to uticati na moj posao, koji uvijek radim najbolje što mogu. Na kraju nisu poslali zvaničnu ponudu za mene, ali sada kada se toga sjetim jako se razbjesnim, jednostavno nije fer. Sada znam kako bih se ponio u takvoj situaciji", rekao je reprezentativac Engleske, ne želeći da otkrije o kojem se klubu radi.