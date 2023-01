Trener Al-Nasra priznao da mu Ronaldo nije bio prvi izbor (VIDEO)

Na konferenciji za novinare, trener Al-Nasra, Rudi Garsija upitan o Ronaldovom dolasku u Saudijsku Arabiju na ugovor vrijedan 175 miliona funti godišnje, priznao je da mu Portugalac nije bio prvi izbor, te odgovorio: "Prvo sam pokušao kupiti Mesija."

Garsija je tada počeo da se smije.

Novi trener Ronalda kroz smijeh je priznao da je želio potpisati glavnog rivala zvijezde, Lionela Mesija, nakon njegove pobjede na Svjetskom prvenstvu.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha." pic.twitter.com/btfZMDwonG