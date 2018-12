Trener Anderlehta: Vranješ je veoma glup

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ bio je u posljednje vrijeme u centru pažnje bosanskohercegovačke javnosti nakon što je istetovirao četničkog vojvodu Momčila Đujića.

Svoj komentar na tetovažu dao je i trener Anderlehta, a istakao je da je njegov fudbaler veoma glup, javlja "Sport1.ba".

"Vranješ je veoma dobar defanzivac, ali moram priznati da je veoma glup. Na terenu, a i van njega. Koštao nas je mnogo poena i nastavio je da pravi iste greške, te smo sada svi u neredu zbog toga", rekao je Hajn Vanhezebruk i dodao:

"Takođe, smatram da je veoma čudno što je FS BiH reagovao na tetovažu na njegovoj ruci tek sada. Kako znam, on tu tetovažu ima veoma dugo, ja ne znam ko je čovjek koga je istetovirao, možda je uvrijedio ljude u Bosni i Hercegovini, ali Savez je morao da reaguje ranije, a ne sada kada se dešava ova cijela situacija sa njim. Već ranije je igrao sa tom tetovažom u reprezentaciji BiH i niko u Bosni i Hercegovini nije reagovao na to", rekao je on.