Trener Barselone želi pobjedu na Old Trafordu

Trener fudbalera Barselone Ernesto Valverde rekao je da će njegova ekipa u četvrtfinalnoj utakmici protiv Mančester junajteda pokušati da ostvari prvu pobjedu.

Barselona će u srijedu od 21 čas igrati na Old Trafordu protiv Mančester junajteda, prvu četvrtfinalnu utakmicu Lige šampiona.

Katalonski klub dominira u Španiji, osvojio je sedam titula u posljednjih 10 godina i četiri uzastopna Kupa kralja, ali posljednjih godina nema mnogo uspjeha u Ligi šampiona i treća uzastopna eliminacija u četvrtfinalu tog takmičenja bila bi veliki neuspjeh.

"To je veliki klub, koji je u dobrom trenutku, što im daje motivaciju. Mislim da Barselona nikada nije pobijedila na Old Trafordu, pa ćemo pokušati to da promijenimo", rekao je Valverde.

Barselona je između 2006. i 2015. godine četiri puta osvojila Ligu šampiona, a posljednji put igrala je u četvrtfinalu tog takmičenja 2015. godine, kada je i osvojila petu titulu evropskog prvaka, kao i "triplu krunu".

"Moramo da pokušamo da pobijedimo u svim utakmicama do kraja sezone, ali sada se koncentrišemo na Ligu šampiona. Veoma važna utakmica je pred nama", rekao je Valverde.

Barselona će u maju igrati u finalu Kupa kralja protiv Valensije, a najvjerovatnije će odbraniti šampionsku titulu, nakon što je u subotu pobijedila Atletiko Madrid i stekla 11 bodova prednosti, sedam kola prije kraja.

Mančester junajted je popravio igru otkako je trener Ole Gunar Solskjer preuzeo ekipu i jedina prilika za trofej mu je Liga šampiona. Engleski klub se bori za četvrto mjesto koje sljedeće sezone vodi u Ligu šampiona.

Predsjednik Barselone đozep Bartomeu rekao je da je ekipa tamo gdje je i željela da bude u ovoj fazi sezone.

"Da nam je neko ponudio ovakvu situaciju prije početka sezone, prihvatili bismo je. Biće težak dvomeč protiv Junajteda. U prvenstvu znamo da možemo da izgubimo utakmicu ili dvije. Bićemo koncentrisani na sva tri takmičenja, idemo dan po dan", naveo je Bartomeu.

