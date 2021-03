Trener Dinama pobjedu posvetio Mamiću: Donijeli smo i njemu malo sreće

Fudbaleri Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Lige Evrope nakon senzacionalne pobjede protiv Totenhema 3:0 na Maksimiru, a trener Modrih Damir Krznar, pobjedu je posvetio bivšem šefu struke Zoranu Mamiću.

Krznar je čestitao cijeloj ekipi na veličanstvenom uspjehu, istakavši da se već od sutra Dinamo okreće ligaškoj utakmici s Goricom.

"Jedna prekrasna, divna utakmica iz snova. Utakmica koju sanjate, a ne usudite se uopće sanjati. Čestitke cijeloj ekip, disali su svi kao jedan, čestitke cijelom stručnom štabu, čestitke cijelom klubu. Totenhem je bio što je bio i u prvoj utakmici, mi smo korigirali ono što smo griješili u prvoj utakmici i to je urodilo plodom. Mi smo se dizali i s kontinuiranim napadom. To nam je dalo dozu samopouzdanja da možemo. Uživamo u poziciji na kojoj jesmo i nek nam fortuna u žrijebu donese bilo što, pripremit ćemo se za onoga ko dođe i nadam se biti ovako dobri. Potrošila nas je ova utakmica, večeras nakon ponoći, akcija Tottenham prestaje i u ujutro se budimo s Goricom. Čeka nas utakmica koja nam donosi ovakve svečanosti. Zaslužan je i naš dojučerašnji trener, njemu isto velike čestitke, donijeli smo i njemu malo sreće. Zoki, yes!"

Podsjetimo, Zoran Mamić je pravosnažno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora, te je odmah podnio ostavku na mjestu trenera Dinama nepsoredno pred meč s Totenhemom.

Mamić je ranije najavio da će napustiti Dinamo ukoliko ga sud pravosnažno osudi, što se i desilo. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu osječkog Županijskog suda, ali je Zoranu Mamiću kazna smanjena sa četiri godine i 11 mjeseci na četiri godine i osam mjeseci.