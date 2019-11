Trener Dinama protiv VAR-a: Ukinite to, ubija emocije i igru

Nenad Bjelica, trener vjerovatno najvećih tragičara četvrtog kola Lige šampiona, ekipe Dinama, osuo je sinoć paljbu za video tehnologiju i način na koji se koristi.

Kao što je poznato, Dinamo je sinoć remizirao u Zagrebu protiv Šahtjora, a bilo je 3:3.

Modri su do 92. minute vodili 3:1, a duboko u sudijskoj nadoknadi primili su dva gola i tako zakomplikovali sebi situaciju u borbi za drugo mjesto protiv direktnog rivala.

"Mislim da smo zaslužili pobjedu, jer smo bili bolji, ali šta je tu je. Čestitam svojim igračima na velikoj borbenosti", kazao je Bjelica, a onda se osvrnuo i na VAR.

"Šta će nam VAR, ako se ne žele gledati sve sumnjive situacije. VAR je obično sra***, jer ubija emocije i igru. To je cirkus", grmio je Bjelica i nastavio:

"U 97. minuti sudija prvo svira za faul na Taisonu, onda vraća na nešto drugo, ali na ono što nije bilo, a to je prekršaj Đire. Faul Teofilea na Taisonu je bio i to je bio čisti penal, ali stvar je u tome da je sudija gledajući snimku to okrenuo i dao penal za drugu situaciju, u tome je stvar. VAR je cirkus i nešto skandalozno".