Trener GOŠK-a izustio par rečenica pa ekspresno napustio pres konferenciju (VIDEO)

Fudbaleri Sarajeva su nastavili svoj niz od tri uzastopne pobjede na startu Wwin lige. U dvoboju između dvojice hrvatskih trenera, Zorana Zekića i Danijela Pranjića, Zekić je izašao kao pobjednik jer je njegova ekipa je svladala GOŠK Gabelu s 3:1.

Za hrvatskog stratega i bivšeg reprezentativca "vatrenih" Danijela Pranjića je ovo bio debi na klupi GOŠK-a, a da je bio jako ljut poslije poraza, pokazao je na pres-konferenciji s koje je ekspresno otišao.

"Nemam ništa za reći o utakmici. Došao sam na pres i to je to. Došao sam iz poštovanja prema vama, poštujem što ste tu, ali vi morate poštovati ovo. Naravno da razlog postoji, ali ne bih ulazio u to. Mislim da ste vidjeli cijelu utakmicu. Čestitam Sarajevu na pobjedi. Okrećemo se drugoj utakmici", kratko je rekao nekadašnji hrvatski reprezentativac te zatim napustio dvoranu gdje se održavala konferencija.

Pranjić je posljednji trenerski posao u BiH imao u Slobodi iz Tuzle, s kojom nije uspio izboriti ostanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

