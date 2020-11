Trener Genta nakon Zvezde: Sabijeni smo u ugao

Posljednji je bio od Crvene zvezde, koju su golovima do trijumfa vodili Gelor Kanga i Aleksandar Katai u 12. i 59. minutu uzbudljivog meča.

"Nismo zadovoljni rezultatom. Uvijek možete da pričate o gol-razlici poslije utakmica, ali danas nije nedostajalo posvećenosti i želje. Nismo posustali i tražili smo izjednačenje do posljednjeg minuta, ali nije bilo lako. Imali smo šanse i one čine poraz teškim", rekao je Balet poslije meča.

Crveno-bijeli su u Beogradu dvaput pogađali okvir gola, a još jednom je Marko Gobeljić promašio zicer i prazan gol sa nekoliko metara.

Međutim, svoje prilike je imao i Gent, a jednu od njih je u 94. minutu odbranio Milan Borjan Romanu Jaremčuku.

"Juče su me pitali da li bih bio zadovoljan remijem. Rekao sam da o tome možemo da pričamo tek poslije utakmice. Pa, sad mogu da kažem da bih bio zadovoljan neriješenim rezultatom, ali nismo iskoristili svoje prilike i to je naša krivica. Efikasnost je najvažniji stub fudbala, vidjeli smo to protiv Vasland-Beverena, a danas nam je falilo", rekao je Balet.

Poslije tri poraza i sa nula bodova nije zadovoljan tim prije što je Gent došao u grupu L iz prvog šešira, dakle kao, na papiru, najbolja ekipa.

"Biće teška ova priča u Evropi. Ne znam kakve su nam šanse da preživimo, ali dok god je moguće, borićemo se. Ovako se više ne može nastaviti. Sabijeni smo u ugao i primamo udarce, ali prije ili kasnije će se to promijeniti", zaključio je strateg belgijske ekipe.