Trener Hajduka hit u svjetskim medijima: Reakcija na presu nasmijala mnoge (VIDEO)

Splitski Hajduk danas od 18.30 sati igra prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Protivnik je Ružomberok, prva utakmica igra se u Slovačkoj, a revanš je sedam dana kasnije na Poljudu.

U slučaju da Hajduk bude bolji od Ružomberoka, u plej ofu ga čeka bolji iz susreta u kojem igraju jermenski Noa i grčki AEK.

Trener Hajduka Đenaro Gatuzo i Filip Krovinović juče su najavili utakmicu, a scenu s početka konferencije za medije prenijeli su svjetski mediji.

Odmah na početku je Gatuzo nasmijao je prisutne, u šaljivom tonu obratio se Krovinoviću na engleskom jeziku.

"Nemoj previše pričati, pričaj brzo i odj***, rekao je Gatuzo svom igraču.

