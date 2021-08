Trener Kluža: Da li je trebalo da uzmem pištolj i upucam nekog?

Kluž je doživio jedan od najtežih poraza u Evropi u posljednjih nekoliko godina, a trener Marijus Šumudika krivicu svaljuje na igrače koji su častili crveno-bijele golovima za trijumf od 4:0.

Nije mu bilo potrebno postavljati pitanja, uvijek raspoloženi trener Kluža je sam izrekao sve što mu je na duši i napravio poriličan šou u medija centru Zvezdinog stadiona:

"Moramo da priznamo da je sraman rezultat. Sve je ostvareno zbog nevjerovatnih individualnih grešaka. Ne bih želio da se zadržavam na tome i žalim, u fudbalu stalno učite, ali ne bih želio da moj tim natavi s ovakvim ponašanjem. Susreli smo se sa ekipom koja je djelovala odmornije, jedan na jedan su dobili sve duele, vidjeli ste i sami da su u prvom poluvremenu dva puta stigli do šesnaesterca i oba puta nam dali golove.

Prema riječima trenera Kluža u drugom poluvremenu rumunski klub je Zvezdi poklonio dva gola.

"Prvi kiks Sigurjonsona, potom i iz kornera. To treba vježbati i ukoliko je to greška trenera, ja je priznajem. Taman kada smo se pomalo sređivali dobijali smo gol. Ja sam ih upozoravao na Pavkova, preko koga ide većina napada i na koga idu lopte koje on sprovodi. Kod drugog gola lopta je ostavljena, niko se ne podmeće da je presječe. U petom minutu počinjemo sa 0:1 jer gubimo čistu loptu iako sam im rekao da je važno da izdržimo prvih četvrt sata. Golove koje smo primili u drugom poluvremenu ne primaju se ni u trećoj ligi. Imam snage da priznam grešku, ali mislim da bi ovde trebalo da sedi 6-7 igrača i da vam oni objasne šta se desilo. Trebalo bi da ih je stid u odnosu na ono što su pokazali. Imali smo puno problema sa povredama i najveći broj utakmica u Evropi", naveo je Šumadika

Kaže da su sreli normalnu, običnu ekipu, koja je profitrala od Klužovih grešaka.

Čim smo častili domaćina nema šta tu da se radi. Šta da radim? Da uzmem pištolj da upucam nekog ako izgubi igrača? Tri gola smo primili iz kontri. U plejstejšnu bih mogao nešto da uradim, ovdje nemam šta...Ivanić iz kornera daje gol bez skoka, niko ga nije pokrio. Šta da radim? Da ja uđem da skačem sa Ivanićem? Za ono za šta sam ja kriv spreman sam da prihvatim odgovornost, ali ima banalnih situacija. Ovo večeras je bilo kao kad lopovu otvoriš vrata i kažeš: 'Evo ti roleks nosi ga'. Ne mogu više da gutam to, iz dva centaršuta dobijemo dva gola. Ne mogu sve primjedbe da padaju na moj račun, a to se odnosi i na vas (rumunske novinare) da budete korektni da vidite šta se dešava. Niko se nije potrudio koliko treba, a odgovornost je na meni. Ovdje sam previše dobar, nisam slao na vješala igrače. Poslije meča sam neke igrače morao da vodim u toalet jer su bili uzbuđeni. Trojica su išla pod tuš, rekli su mi da sam previše dobar. Kakvu novu stranicu da okrećem poslije 4:0?", naveo je trener Kluža.

On je Zvezdi čestitao na pobjedi i istakao da imaju sjajnu publiku,

"Izvinjavam se mom narodu i mojoj državi na ovome što se desilo. Ali ja bih želio da dođem na vaša mjesta i da čujem od vas kakvo je mišljenje o ovoj utakmici. Da li je Šumudika kriv za ovo što se desilo večeras? Imamo male šanse u revanšu, minimalne. Ali naš glavni zadatak je da operemo sramotu koju smo doživjeli ovdje", poručio je Marijus Šumudika.

