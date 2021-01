Trener Milana pomiješao Beograd i Sarajevo

Trener fudbalera Milana Stefano Pioli pomiješao je Beograd i Sarajevo, te izjavio kako Crvena zvezda čeka rosonere u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Fudbaleri Milana pobijedili su Kaljari u gostima sa 2:0, u 18. kolu Serije A. Golove je dao Zlatan Ibrahimović, iz penala u sedmom i potom u 52. minutu.

Milan je prvi sa 43 boda, tri više od Intera, a trener rosonera imao je dosta problema tokom meča.

Ali i poslije kada je stao pred novinare i počeo da odgovara na pitanja.

Fudbaleri Milana i Crvene zvezde sastaće se u šesnaestini finala Lige Evrope u februaru. Zvezda će u prvom meču biti domaćin 18. februara, dok je revanš na kultnom San Siru sedam dana kasnije.

Naime, Stefano Pioli je pomiješao Beograd i Sarajevo.

Speaking after AC Milan's match at Cagliari last night, the Rossoneri coach Stefano Pioli confused Belgrade for Sarajevo. He was talking about Milan's upcoming fixtures and he said they are playing SARAJEVO twice. Hopefully he'll remember Belgrade well. #FKCZ https://t.co/tYXKW1jmzT