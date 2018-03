Trener Napolija novinarki: Lijepa si, pa neću psovati

Jasno je da je Maurisio Sari bio nervozan nakon remija sa Interom, ali za njegovu izjavu na konferenciji za medije ništa nije dovoljno dobro opravdanje.

Napoli je u derbiju kola u nedjelju protiv Intera odigrao meč bez golova, a nakon nove pobjede Juventus sada ima bod više i utakmicu manje od rivala.

Jedna novinarka je Sarija pitala da li misli da je borba za titulu okončana, a trener Napolija je odgovorio u kaubojskom stilu:

"Žensko si i lijepa si. To su jedina dva razloga zbog kojih ti neću reći da odj...š". rekao je Sari.

Reakcija navijača na društvenim mrežama bila je burna, a vjerovatno će reagovati i Fudbalski savez Italije.

conferenza stampa di #Sarri tratta da Tv Luna #InterNapoli



“Sono troppo dura se dico che dopo questa sera lo scudetto è compromesso?”



“Sei una donna, sei carina e per questi due motivi non ti mando a fare in culo” pic.twitter.com/AbzQn3jQIi