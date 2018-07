Trener Sarajeva oprezan: Strah od reprize Antalije

Ni tri vezane pobjede fudbalera Sarajeva u isto toliko odigranih prijateljskih utakmica sa ukupnom gol-razlikom 11:3 nisu bile dovoljan razlog za potpuni optimizam i opuštenost trenera Husrefa Musemića nakon završenih priprema u Sloveniji.

Oprezan je, prije svega, zbog iskustva koje je imao prošle zime u pauzi prvenstva, kada su se njegovi puleni iz Antalije vratili sa takođe sjajnim rezultatim u test mečevima protiv kvalitetnih rivala, ali su kasnije doživjeli turbulentno bh. fudbalsko proljeće. Ovog puta u Sloveniji je bordo tim savladao prvo Rabotnički 2:1, zatim Triglav iz Kranja 4:1 te u posljednjoj provjeri u Rogoškoj Slatini izdominirao protiv srbijanskog prvoligaša Voždovca rezultatom 5:1.

"S obzirom na to da smo u Sloveniji deset dana, protiv Voždovca je bilo dosta dobro. Posljednji dan priprema je uvijek takav da su igrači umorni, žele da idu kući. Nekad i voljni momenat padne, a nama se to nije desilo. Zadovoljan sam utakmicom, ali samo ne želim da se ponovi kao poslije Antalije, da u pripremama igramo dobro, a podbacimo u prvenstvu. Nadam se da se to neće desiti kao zimus i generalno sam zadovoljan onim što smo dosad uradili na pripremama, pogotovo kako su se pokazali mladi igrači, naročito mladi Ševkija Resić", rekao je Musemić uoči povratka u BiH.

Iako je najmlađi igrač trenutno u taboru Sarajeva u finišu utakmice promašio penal protiv Voždovca to mu nije poljuljalo samopouzdanje.

"Najmlađi sam fudbaler u ekipi i drago mi je što me šef poveo na pripreme. Mislim da sam pokazao da imam kvalitet i da mogu igrati u Sarajevu. Promašen penal se desi i boljima i iskusnijima od mene i dešavaće se opet. Nisam imao sreće, ali mi je drago da sam u ostalim segmentima igre zadovoljio", rekao je Resić.

Ekipa s "Koševa" 11. jula u gostima počinje svoj nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U prvom pretkolu protivnik će im biti jermenski Banats, s kojim revanš kući igraju 19. jula. Ukoliko uspješno preskoče prvu prepreku, u drugom krugu čeka ih atratktivan rival italijanska Atalanta.

"Vraćamo se u Sarajevo i odmah počinjemo da se spremamo za Armence. U fudbalu nema lakih protivnika, ali mi želimo da prođemo i to nam je cilj. Na terenu ćemo uraditi sve da ostvarimo svoj cilj. Treba raditi, raditi i raditi i doći će rezultat", zaključio je Musemić.

Doskorašnji golman FK Sarajevo Adi Adilović nakon okončane karijere posvetio se trenerskom pozivu. Tako će od ove sezone zamijeniti Irfana Handžića na poziciji trenera golmana seniorskog tima FK Sarajevo.