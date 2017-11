Trener Sevilje u poluvremenu svojim igračima rekao da ima rak

Ekipa Sevilje na spektakularan način izbjegla je poraz od Liverpula u Ligi šampiona, golom u posljednjim trenucima susreta.

Andalužani su poslije samo pola časa igre gubili 3:0 od gostiju iz Engleske, ali je Gvido Pisaro u trećem minutu sudijske nadoknade uspio da kompletira sjajno drugo poluvrijeme svog tima za delirijum na krcatom Ramon Sančes Pishuanu.

Ipak, ono što je Sevilju pokrenulo na poluvremenu nema nikakve veze sa fudbalom, i važnije je od bilo kakvog meča, pošto je trener domaćih Eduardo Beriso u pauzi svojim igračima saopštio da ima rak prostate.

Pisaro je odmah poslije postignutog pogotka otrčao ka klupi u zagrljaj svom treneru, što nije ništa čudno, isto su učinili i njegovi saigrači, da bi cijela priča na kraju dobila totalno drugo značenje.

Očekuje se da čelnici kluba tokom dana izađu sa zvaničnim informacijama, dok je Giljem Balage, jedan od najboljih španskih fudbalskih novinara, uputio riječi podrške Berisu.

"Eduardo Beriso, trener Sevilje, boluje od raka prostate. Njegova najveća utakmica počinje sada", napisao je Giljem na Twitteru.

Na svu sreću, zloćudna bolest otkrivena je u ranoj fazi i, prema prvim prognozama, očekuje se da će se Eduardo u potpunosti oporaviti.

"On je najvažniji, važniji od svih nas. Na pravom je putu i mi smo s njim do apsolutnog kraja", rekao je kapiten domaćih Ever Banega.

