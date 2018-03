Trener Svonsija: Nikad nisam poražen na Old Trafordu, nisam ni igrao

Mančester Junajted ugostiće u subotu Svonsi, a na konferenciji za novinare pred utakmicu trener Svonsija Karlos Karvaljo napravio je pravi šou.

S obzirom da mu je ovo prvi duel sa Crvenim đavolima na Old Trafordu, Karvaljo je našao način da se malo našali.

"Nikada nisam poražen protiv Murinja, kao ni na Old Trafordu. Razlog za to je jednostavan, jer će ovo biti prvi put da na Old Trafordu igram protiv njega", rekao je on.

Karvaljo se tu nije zaustavio.

"To je odličan rekord", rekao je trener Svonsija i nasmijao novinare i ostale prisutne.

Svonsi je trenutno 14. na tabeli Premijer lige, a sve zahvaljujući Karvalju koji je uspio da klub iščupa iz opasne zone.

Ipak, i dalje su u nezavidnoj situaciji jer su samo tri boda udaljeni od 18. pozicije koja ispada iz elitnog ranga takmičenja.