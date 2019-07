Trener doživio srčani udar usred utakmice

Utakmica Dinamo Bukurešta i Universitatea Krajove prekinuta je u prvom poluvremenu nakon što je domaći trener Eugen Neagoe doživio srčani udar.

Rumunski novinar Emanuel Rosu piše kako su navijači 51-godišnjem treneru skandirali da dobije otkaz, iako je tek prije mjesec dana postao trener Dinama.

Utakmica je prekinuta pri rezultatu 0:0 u 31. minuti, a dvadesetak minuta zatim igra je nastavljena.

Neagoe je prebačen u bolnicu vozilom hitne pomoći, a ljekari su odmah na terenu reagovali uz pomoć defibrilatora.

"Neagoe je otvorio oči u jednom trenutku, činilo se da se situacija normalizovala. Došlo je do srčanog udara, ljekari su poduzeli sve što su mogli", rekao je Dragos Stoika, jedan od rumunskih novinara na terenu.

Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B