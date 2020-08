Trener fudbalera Sarajeva: Nismo zaslužili da izgubimo

Fudbaleri, stručni štab i delegacija Sarajeva danas su se vratili u Bosnu i Hercegovinu, nakon sinoćnje eliminacije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. "Bordo" klub je poražen rezultatom 1:2 na gostovanju kod Dinama iz Bresta te će evropski put nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Vinko Marinović, šef stručnog štaba Sarajeva smatra da je njegov tim odigrao dobru utakmicu i da nisu zaslužili da izgube u Bjelorusiji.

"Sigurno da smo razočarani zbog ovog poraza, jer mislim da smo odigrali dosta dobru utakmicu. Skoro čitavu utakmicu smo kontrolisali i bili smo bolja ekipa. Jedino što možda nije bilo dobro je to otvaranje, prvih pet minuta prvog i drugog poluvremena, dok je sve ostalo bilo zaista dobro i sigurno da ostaje jedna velika žal, jer mislim da nismo zaslužili da izgubimo", istakao je Marinović, prenosi Anadolija.

Šef struke "bordo" tima istakao je da ne želi komentarisati situaciju kada je kod rezultata 2:1 za domaćina poništen gol Mersudinu Ahmeteoviću, koji je na očigled svih bio regularan.

"Nikada ne komentarišem suđenje, pa to neću uraditi ni sada. Uvijek to ostavljam drugim ljudima, ali što se tiče da nisam otišao na konferenciju, to je bila odluka kluba. Jednostavno klub je donio takvu odluku da se ne ide na konferenciju za štampu“, zaključio je Marinović.

Sarajevo će ime protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope saznati 1. septembra, kada će biti održan žrijeb u kojem će bh. predstavnik biti nosilac. Utakmice trećeg kola kvalifikacija igraće se 24. septembra.